Компани верит, что бельгийцам по силам занять третье место на ЧМ-2018

Защитник отметил, что игра в полуфинальном матче с французами, по его мнению, проходила на равных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу после поражения в полуфинале чемпионата мира от французов должна сконцентрироваться на игре за третье место, бельгийцам по силам завоевать бронзу. Таким мнением с журналистами поделился защитник сборной Бельгии Венсан Компани.

Полуфинальный матч между командами Бельгии и Франции завершился победой французов со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота бельгийцев забил Самюэль Умтити.

"Мы проиграли, будем думать о будущем. Мы обязательно должны концентрироваться на следующем матче, мы можем занять третье место", - сказал Компани.

При этом бельгиец отметил, что игра в полуфинале, по его мнению, проходила на равных. "Если бы мы забили, то игра бы пошла по-другому, мне кажется, что команды играли на равных, только момент с угловым [когда был забит гол] сделал разницу", - отметил игрок.

Матч за третье место состоится 14 июля в Санкт- Петербурге.