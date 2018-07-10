Бельгиец де Брюйне горд своей командой, несмотря на поражение от французов в полуфинале ЧМ

Полузащитник отметил, что сборная Бельгии играла с французами на равных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне гордится своей командой, несмотря на поражение от французов в 1/2 финала чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил журналистам после игры в Санкт-Петербурге.

"Это футбол, я думаю, мы очень постарались. Они [французы] забили только с углового. Мы играли на равных, у обеих команд были моменты, я все равно горд своей командой", - сказал он.

Игрок добавил, что сейчас команде необходимо сконцентрироваться и попытаться выиграть матч за третье место.

Французы сыграют в финале турнира, их соперник определится в среду в матче между сборными Англии и Хорватии. Проигравший сыграет с командой Бельгии во встрече за третье место, которая пройдет 14 июля в Санкт- Петербурге.