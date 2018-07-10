Макрон уверен, что сборная Франции выиграет ЧМ-2018

В решающем матче чемпионата французская команда встретится с победителем матча Англия - Хорватия

"Мы вышли в финал. До встречи в воскресенье, когда мы должны одержать победу в этом финале", - говорится в тексте послания Макрона, который присутствовал на матче в Санкт-Петербурге. В решающем матче турнира 2018 года, который пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники", французы встретятся с победителем матча между сборными Хорватии и Англии.

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что национальная футбольная сборная одержит победу в финале и станет чемпионом мира. Об этом он заявил вечером во вторник (по парижскому времени) в своем Twitter .

"Выход в финал - это просто прекрасно, я горжусь моей командой, - заявил в интервью телеканалу TF-1 тренер сборной Дидье Дешам. - Мы уже 40 дней вместе и за это время было много всего, было немало трудного, но такова жизнь спортивного коллектива. Теперь заслуга в победе является для нас общей. И если мы победим в финале и станем чемпионами мира, то это будет заслуга команды, потому что именно она выходит на поле и ведет там борьбу".

Это третий случай выхода французской сборной в финал чемпионата мира по футболу. Первый раз это удалось французским футболистам в 1998 году, когда они одержали победу над сборной Бразилии. Второй раз ворота в финал открылись для французов в 2006 году, после победы над сборной Италии.

Французские болельщики празднуют победу сборной на Елисейских полях, движение на которых было немедленно остановлено полицией после финального свистка матча в Санкт-Петербурге. Елисейские поля, длина которых приближается к 2 км, способны вместить в себя несколько миллионов человек. "Это просто прекрасное зрелище, я рад всей душой, это общая радость", - отметил Дидье Дешам.