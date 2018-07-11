Что ждет гостей ЧМ в Петербурге 11 июля

В Мариинском театре покажут оперный спектакль "Коста" о жизни осетинского поэта Косты Хетагурова, а в церкви Яани Кирик выступит филармонический хор из Канады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Гостей чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге в среду ожидают выступление филармонического хора из Канады и показ оперного спектакля "Коста" о жизни осетинского поэта Косты Хетагурова на сцене Мариинского театра.

"Хористы пригласят своих слушателей в незабываемое путешествие в волшебный мир музыки. В программе прозвучит музыка канадских композиторов, а также шедевры классической музыки - мелодии Мендельсона и Брамса. Разнообразят концерт произведения композиторов стран Балтии, а кульминацией концерта станет музыка известных русских композиторов Рахманинова и Ипполитова в исполнении хора", - отметили организаторы концерта.

32 участника хора из канадской провинции Онтарио, который ведет свою историю с 1883 года, выступят в церкви Яани Кирик под руководством дирижера Марка Вуоринена. По мнению устроителей, он уделяет большое внимание не только исполнительскому мастерству коллектива, но и содержанию репертуара - в программе хора наряду с духовной звучит и современная музыка. Мероприятие будет доступным для всех желающих.

В Мариинском театре в среду в рамках музыкального фестиваля "Звезды белых ночей" публике покажут оперу о жизни осетинского поэта второй половины XIX века Косты Хетагурова. Спектакль на знаменитой петербургской сцене представит филиал Мариинского театра в Республике Северная Осетия - Алания. Произведение будет исполняться на русском и осетинском языках. За дирижерским пультом в этот вечер будет заслуженный артист республики Заурбек Гугкаев.

Также во Дворце Белосельских-Белозерских в среду откроется II Международный музыкальный фестиваль-конкурс им. Георга Отса. В рамках смотра, который продлится до 17 июля, за звание лучших будут состязаться вокалисты в возрасте от 20 до 38 лет из разных стран мира. В первый день фестиваля состоится концерт "Опера, виват!" с участием солистов ведущих петербургских театров.

На Фестивале болельщиков в преддверии полуфинального матча между сборными Англии и Хорватии ожидается серия музыкальных выступлений. На сцену фан-зоны на Конюшенной площади выйдут группы Not jazz band и KIROV band, а также петербургская певица Женя Любич.