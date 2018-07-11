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11 июля, 00:05
Сборные Хорватии и Англии сыграют в "Лужниках" в полуфинале чемпионата мира по футболу
Футболисты сборной Англии
© Петр Ковалев/ТАСС
Ближайшие матчи
11 июля, 21:00
Полуфинал
ХорватияАнглия
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
БельгияL62
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияW62
расписание всех игр
Встреча состоится в среду и начнется в 21:00 мск

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сборные Хорватии и Англии сыграют в среду на московском стадионе "Лужники" в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Хорваты ранее никогда не играли в финалах мировых первенств, англичане могут добраться до решающего матча впервые с 1966 года, когда они победили на домашнем турнире.

Сборная Хорватии выиграла на нынешнем турнире две серии пенальти, победив в 1/8 финала датчан, а в четвертьфинале - команду России. Английской команде впервые на чемпионатах мира удалось победить по пенальти - в 1/8 финала в серии с колумбийцами. В четвертьфинале же сборная Англии достаточно уверенно обыграла шведов (2:0).

В четвертьфинале и англичане, и хорваты забили по два мяча, причем все - головой. Команды отлично действуют при стандартных положениях, при этом сборная Англии реализовала по ходу турнира три пенальти - каждый раз отличался капитан команды Гарри Кейн. С шестью голами он является лучшим бомбардиром чемпионата, повторив английский рекорд Гари Линекера, которому шести мячей хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата мира 1986 года. В матче со шведами Кейн остался в тени - забили защитник Гарри Магуайр и полузащитник Деле Алли.

В отличие от многих предыдущих турниров, у сборной Англии наконец появился выручающий команду вратарь - 24-летний Джордан Пикфорд не только выиграл серию пенальти с колумбийцами, но и не раз спасал во встрече со шведами, парировав два сложнейших удара при счете 0:1. В целом у Гарета Саутгейта молодая сбалансированная команда, которая играет по схеме с тремя центральными защитниками и быстро переходит в атаку.

Накануне английские футболисты на тренировке развлекались, играя в салки резиновой курицей. По словам Саутгейта, это помогло разгрузить команду психологически.

Наставник сборной Англии также отметил невероятную поддержку со стороны болельщиков. "Мне отрадно вновь слышать песню Football's Coming Home ("Футбол возвращается домой"), которая сейчас вновь стала популярной в Англии. 20 лет я не слышал этого гимна, и я рад, что он вновь звучит", - заметил 47-летний специалист. Он напомнил, что эта песня была написана к домашнему для англичан чемпионату Европы 1996 года, когда "Львы" в полуфинале проиграли команде Германии в серии пенальти, а решающий промах допустил как раз Саутгейт.

Хорваты попробуют улучшить результат ЧМ-1998

Хорваты в матчах с датчанами и российскими футболистами испытали немалые проблемы в созидании в центре поля. В отличие от легких англичан, хорваты достаточно тяжеловесны, при этом их оборона не так надежна, а нападающие Марио Манджукич и Андрей Крамарич забили лишь по голу. Основные надежды возлагаются на 32-летнего полузащитника Луку Модрича, который ведет игру в центре поля. В целом у хорватской сборной возрастная команда, где почти всем ведущим игрокам около 30 лет или больше.

Сборная Хорватии имеет шанс улучшить результат 20-летней давности, когда поколение Давора Шукера, Роберта Просинечки и Звонимира Бобана стало на чемпионате мира во Франции третьим. С тех пор хорваты ни разу из трех попыток не вышли из группы. По словам Манджукича, команда испытывала давление перед матчем 1/8 финала, когда после трех побед в группе, в том числе и над аргентинцами со счетом 3:0, ее стали называть едва ли не главным фаворитом. Сейчас же хорватские игроки просто наслаждаются ситуацией и спокойно готовятся к игре.

После субботнего матча с российской сборной пропустили тренировку голкипер хорватов Даниел Субашич, а также защитники Шиме Врсалько и Деян Ловрен. Перед игрой опасения вызывает лишь состояние Врсалько, который не тренировался и во вторник.

Главный тренер Златко Далич накануне отметил своих болельщиков. "Наши болельщики - это наше топливо, наш порох. И я даже не могу представить, что будет, если мы выиграем чемпионат. Там уже никто не работает, так что, думаю, в случае победы никто не будет работать до сентября", - сказал он.

Матч сборных Хорватии и Англии пройдет в "Лужниках", начало - 21:00 мск, главным арбитром назначен Джюнейт Чакыр из Турции.

Встреча за третье место на чемпионате мира состоится в Санкт-Петербурге 14 июля, финал - 15 июля в "Лужниках".

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