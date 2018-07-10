Мартинес: сборная Бельгии хочет закончить ЧМ победой в матче за третье место

Сборная Франции одержала победу над командой Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии хочет закончить чемпионат мира по футболу на мажорной ноте и будет играть на победу в матче за третье место. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.

"Сегодня была равная игра, с небольшим количеством голевых моментов. В начале второго тайма мне казалось, что мы играли лучше и быстрее, - сказал Мартинес. - Французы хотели играть на контратаках, рассчитывая на скорость [Килиана] Мбаппе и [Антуана] Гризманна, когда они повели в счете, то закрылись в обороне. У нас были моменты, чтобы сравнять, но вратарь французов спасал, в любом случае я горжусь игроками".

"Наша задача была выиграть чемпионат или хотя бы играть в финале. Поэтому атмосфера в раздевалке не очень хорошая сейчас. В любом случае мы хотим закончить турнир на мажорной ноте, поэтому в матче за третье место будем играть на победу", - добавил тренер.

Мартинес считает, что нынешнему поколению игроков сборной Бельгии есть куда расти, футболисты станут еще сильнее к следующему крупному турниру сборных. "Пока рано говорить о будущем, - сказал он. - В этой команде собрано молодое поколение игроков, которое, я надеюсь, станет еще сильнее. Я как тренер сборной после чемпионата мира рассчитываю на многих ребят, которым сейчас 20-25 лет".

В решающем матче турнира, который пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники", французы встретятся с победителем игры между сборными Хорватии и Англии. Полуфинал между хорватами и англичанами состоится в среду на арене "Лужники", начало - 21:00 мск. Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге.