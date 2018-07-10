Голодец: количество занимающихся футболом в России после ЧМ может увеличиться в 1,5 раза

Вице-премьер РФ отметила, что такие события, как ЧМ, позволяют перевернуть страницу в истории футбола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Количество людей, занимающихся футболом в России, после чемпионата мира - 2018 может вырасти в 1,5 раза. Такое мнение журналистам высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец после полуфинального матча турнира между сборными Франции и Бельгии, который завершился победой французов со счетом 1:0.

"Это новые возможности для российского спорта - большой спорт всегда тянет за собой и массовый спорт, те тренировочные базы, построенные специально для этого чемпионата, те методики, по которым сегодня готовятся, станут достоянием широких масс. Это позволит большому количеству детей заниматься футболом, - сказала Голодец. - Сейчас у нас футболом занимается более двух миллионов человек. Нам кажется, что эта цифра после чемпионата мира вырастет как минимум в полтора раза, стоит ждать не только футбольного бума, но и спортивного".