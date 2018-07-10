Ковтун: cборная Франции заслужила выход в финал ЧМ командными действиями

Специалист также прокомментировал гол француза Самюэля Умтити

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной Франции заслужили выход в финал чемпионата мира благодаря своим командным действиям на турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной России, "Спартака" и "Динамо", трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Юрий Ковтун.

"Французы были заточены на сильные стороны соперника, ждали их моменты, и когда они активно отбирали мяч на чужой половине поля, то моменты получались. Но в целом, игра была вязкая - никто никому не давал свободу действий. Французы заслужили победу своими командными действиями, что их отличает на этом чемпионате мира", - сказал Ковтун.

"Соперника они хорошо изучили, и я тоже чувствовал, что многое могло решиться после стандартного положения. Нельзя сказать, что французы были лучше бельгийцев, просто они выжидали свой момент. Быстрых атак у обеих команд, чем они славятся, было не так много", - добавил он.

Специалист также прокомментировал гол Умтити. "Было видно в действиях, что при подаче он шел именно в свою определенную зону, и, видимо, был такой вариант при стандартах. Бельгийцы тоже рассчитывали на стандарты, но им не удалось их использовать", - отметил Ковтун.

Соперник французов по финалу определится в матче между сборными Англии и Хорватии, который пройдет 11 июля в Москве, начало в 21:00 мск.