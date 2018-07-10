Юран: сборной Бельгии не хватило свежести и креатива в полуфинале ЧМ с французами

Во вторник бельгийские футболисты уступили французам со счетом 0:1

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нехватка свежести и креативности в атаке стала причиной поражения сборной Бельгии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу с командой Франции. Такое мнение ТАСС высказал бывший советский и российский футболист Сергей Юран.

"Сборная Бельгии выглядела не так ярко, как в предыдущих матчах. Игра шла до первого гола, друг другу противостояли равные команды. Где-то французы действовали острее в атаке, после того как они забили со стандарта, бельгийцам было сложно что-либо сделать. Видно было, что им не хватает свежести и креативности впереди, но это заслуга сборной Франции, которая провела анализ игры своего соперника, лишив его главного козыря - быстрых контратак", - сказал Юран.

"Французы переиграли бельгийцев тактически, не дали им пространства, чтобы разбежаться, и воспользовались своим моментом. Поэтому можно сказать, что французская команда была сильнее как тактически, так и физически", - добавил он.

Соперник сборной Франции по финалу определится в матче между командами Англии и Хорватии, который пройдет 11 июля в столичных "Лужниках".