Эксперт: сборная Франции тактически переиграла бельгийцев в полуфинале ЧМ-2018

Александр Точилин считает, что у хорватов и англичан равные шансы на выход в финал

"Изначально в этом матче фаворита не было. Но сама игра показала, что французы достойно сыграли и по праву вышли в финал. Они переиграли бельгийцев тактически, и мастерство футболистов команды было выше, чем у игроков сборной Бельгии. Можно сказать, что французская команда превзошла соперника во всех компонентах, но прежде всего тактически - мало, кто ожидал, что они сыграют осторожно в первом тайме и построят свою игру на контратаках", - пояснил Точилин.

Сборная Франции в финальном матче сыграет с победителем встречи между командами Англии и Хорватии, которая пройдет в среду. "Этот чемпионат мира показал, что фаворит на бумаге может быть один, а на поле выходит все по-другому. Наверное, французы на бумаге являются фаворитами финального матча. У них более статусные футболисты", - считает эксперт.

Точилин считает, что у хорватов и англичан равные шансы на выход в финал. "Сборная Хорватии на протяжении всего турнира показывает сбалансированный футбол, там есть свои суперзвезды. Английская команда молодая, может быть там нет звезд, но есть интересные игроки, она играет в быстрый атакующий футбол, будет интересно посмотреть этот матч. Победит тот, кто лучше использует чужие ошибки и сделает меньше своих", - заключил собеседник агентства.

Финальный матч чемпионата мира состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".