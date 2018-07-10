Сборная Франции по футболу стала первым финалистом ЧМ-2018

В полуфинале французы обыграли команду Бельгии со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Сборная Франции одержала победу над командой Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года по футболу. На игре в Санкт-Петербурге присутствовало 64 286 человек.

Мяч на 51-й минуте забил Самюэль Умтити. Французы прервали 24-матчевую беспроигрышную серию сборной Бельгии, во время которой бельгийцы одержали 19 побед.

Этот матч стал 74-м в противостоянии команд Франции и Бельгии, в предыдущих встречах 30 побед одержали бельгийцы, французы - 24, еще 19 игр завершились вничью. Первая их встреча состоялась в мае 1904 года и завершилась со счетом 3:3. На чемпионатах мира сборные встречались дважды, оба раза победу праздновала команда Франции. В первом раунде ЧМ-1938 французы выиграли со счетом 3:1, а в матче за третье место на ЧМ-1986 сборная Франции одержала победу в дополнительное время со счетом 4:2.