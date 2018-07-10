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10 июля, 22:55
Сборная Франции по футболу стала первым финалистом ЧМ-2018
© Петр Ковалев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
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В полуфинале французы обыграли команду Бельгии со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Сборная Франции одержала победу над командой Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года по футболу. На игре в Санкт-Петербурге присутствовало 64 286 человек.

Мяч на 51-й минуте забил Самюэль Умтити. Французы прервали 24-матчевую беспроигрышную серию сборной Бельгии, во время которой бельгийцы одержали 19 побед.

Этот матч стал 74-м в противостоянии команд Франции и Бельгии, в предыдущих встречах 30 побед одержали бельгийцы, французы - 24, еще 19 игр завершились вничью. Первая их встреча состоялась в мае 1904 года и завершилась со счетом 3:3. На чемпионатах мира сборные встречались дважды, оба раза победу праздновала команда Франции. В первом раунде ЧМ-1938 французы выиграли со счетом 3:1, а в матче за третье место на ЧМ-1986 сборная Франции одержала победу в дополнительное время со счетом 4:2.

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Сборная Франции в шестой раз сыграла в полуфинале чемпионатов мира, дважды до этого выходив в финал турнира. В 1998 году на домашнем мировом первенстве французы в финале обыграли бразильцев со счетом 3:0, а в 2006 году в решающем матче турнира, который проходил в Германии, в серии пенальти уступили итальянцам. Команда Бельгии во второй раз сыграла в 1/2 финала чемпионата мира, в 1986 году бельгийские футболисты также не смогли выйти в финал, проиграв сборной Аргентины, которая стала победителем турнира.

Наставник французов Дидье Дешам провел 11-й матч в качестве главного тренера национальной команды Франции в рамках чемпионатов мира, превзойдя рекорд Мишеля Идальго и Раймона Доменека. Испанский наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес стал первым с 2006 года специалистом, достигшим стадии полуфинала чемпионата мира со сборной другой страны, предыдущим таким тренером был бразилец Луис Фелипе Сколари, дошедший до полуфинала мирового первенства 2006 года с командой Португалии. Кроме того, Мартинес стал первым испанским тренером, который добился такого результата не со сборной Испании.

В решающем матче турнира 2018 года, который пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники", французы встретятся с победителем матча между сборными Хорватии и Англии. Полуфинал между хорватами и англичанами состоится в среду на арене "Лужники". Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге.

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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