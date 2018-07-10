Жирков завершил карьеру в сборной России по футболу

ТАСС, 10 июля. Полузащитник сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Юрий Жирков принял решение завершить выступления за национальную команду. Об этом он сообщил в интервью газете "Спорт-Экспресс".
"Тоже решил завершить выступления за национальную команду - не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма является еще одним намеком. Считайте, второе лето без отпуска: после Кубка конфедераций, сейчас нужно возвращаться в "Зенит" и после 50 дней на базе опять улетать на сборы, очень тяжело и не остается времени на семью, детей. Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков, я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и чемпионате Европы", - сказал полузащитник.
Позднее информацию о завершении карьеры Жирковым ТАСС подтвердили в Российском футбольном союзе (РФС). Ранее о завершении карьеры в сборной России заявили защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов.
Жирков дебютировал в сборной России в 2005 году, всего за национальную команду он провел 87 матчей и забил два мяча. На Евро-2008 в составе национальной команды футболист завоевал бронзовые медали. На чемпионате мира 2018 года Жирков сыграл три матча, не отметившись результативными действиями.
На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти (3:4, основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 2:2).