Жирков завершил карьеру в сборной России по футболу

Игрок отметил, что у него "уже не хватает сил играть на таком уровне"

ТАСС, 10 июля. Полузащитник сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Юрий Жирков принял решение завершить выступления за национальную команду. Об этом он сообщил в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Тоже решил завершить выступления за национальную команду - не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма является еще одним намеком. Считайте, второе лето без отпуска: после Кубка конфедераций, сейчас нужно возвращаться в "Зенит" и после 50 дней на базе опять улетать на сборы, очень тяжело и не остается времени на семью, детей. Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков, я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и чемпионате Европы", - сказал полузащитник.