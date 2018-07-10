Мик Джаггер присутствует на полуфинале ЧМ-2018 Франция - Бельгия

Встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург", идет первый тайм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Лидер британской рок-группы The Rolling Stones ("Роллинг Стоунз") Мик Джаггер присутствует на матче полуфинала чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Также встречу посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, король Бельгии Филипп и королева Бельгии Матильда, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Ольга Голодец, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, президент футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий, президент "Зенита" Сергей Фурсенко и другие.

Матч между командами Франции и Бельгии проходит в Санкт-Петербурге. Финал состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".