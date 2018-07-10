Болельщики Бельгии и Франции идут на полуфинал ЧМ в нарядах дьяволов и галльских петушков

Полуфинальный матч ЧМ-2018 Франция - Бельгия состоится во вторник и начнется в 21:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Болельщики команд Бельгии и Франции нарядились в символичные костюмы красных дьяволов и галльских петушков перед матчем национальных сборных в полуфинале чемпионата мира по футболу, который начнется в 21:00 мск на стадионе Санкт-Петербург. Фанаты радовали горожан своими яркими нарядами и пели национальные гимны не только на подходах к стадиону, но и в центре города, передают корреспонденты ТАСС. Бельгийские болельщики перед матчем нарядились в костюмы "красных дьяволов", как называют сборную Бельгии, и вышли на Невский проспект. Среди нарядов поклонников бельгийской команды преобладали головные уборы с рожками, а их лица были окрашены в красно-черные цвета. Они подхватили своеобразную песенную эстафету от бразильцев, так же, как те, перефразировав знаменитую песню "Bella ciao" - только если бразильцы пели "Месси, чао", то бельгийцы адресовали свою песню игроку сборной Франции Антуану Гризманну. Интересно также слышать игру слов, когда один и тот же клич на французском языке в устах французских болельщиков звучит как "вперед, синие!", а в устах бельгийских как "синие, уезжайте!". Тем не менее, у стадиона можно видеть, как французские и бельгийские болельщики обнимаются, обмениваются приветствиями и сувенирами.

"Я приехал в Санкт-Петербург вчера. Для Бельгии это исторический момент, в последний раз мы выступали в полуфинале чемпионата мира в 1986 году - я помню из детства, как мой отец радовался тогда. И вот теперь мы снова дошли до полуфинала - или сейчас или никогда. Я считаю, что сборная Бельгии способна одержать победу над командой Франции - это великая команда", - поделился с ТАСС Николас из Брюсселя. Болельщики из других стран с удовольствием фотографируются с поклонниками футбола из Франции, пришедшими на стадион с национальными флагами и в костюмах галльских петушков, в честь символа своей сборной, а некоторые и в шляпах эпохи Наполеона. Все дружно пели гимн Французской Республики "Марсельеза", а бельгийские болельщики перекрикивали их песнями в поддержку своей сборной. Как у французов, так и у бельгийцев встречаются ряженые в образе известного киногероя Обеликса. К стадиону - парадом За два с половиной часа до начала матча французские болельщики устроили масштабное шествие на подходе к арене "Санкт-Петербург". Подобные акции уже стали традицией для поклонников футбола из Франции, которые организовывали шествия перед матчами своей команды и в других российских городах. В петербургской акции приняли участие около тысячи болельщиков, шествие сопровождалось громкими песнопениями и привлекло большой ажиотаж со стороны сторонних наблюдателей. "К сожалению, из-за работы я не смог приехать на весь турнир, но после матча с уругвайцами твердо решил, что отложу дела в сторону и приеду в Россию на полуфинал, благо друзья помогли достать билет. Не мог пропустить это историческое событие для французского футбола. Почему мы устроили марш? Это традиция, которая дает нам возможность показать, как мы умеем болеть", - рассказал ТАСС француз Жан.

Проход французских фанатов к стадиону pic.twitter.com/7jEhx6DJBt — Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 10 июля 2018 г.