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10 июля, 20:53
Национальное собрание Франции прервало свою работу на время матча против сборной Бельгии
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По итогам матча решится, какая из команд выйдет в финал чемпионата мира по футболу

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи объявил во вторник, что нижняя палата парламента прерывает свою работу на время матча в Санкт-Петербурге между французской сборной и командой Бельгии в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом свидетельствует прямая трансляция по телеканалу французского парламента.

"Многие коллеги попросили меня об этом и теперь я информирую вас, что вечернее заседание будет прервано с 19:45 до 21:45 (20:45 - 22:45 мск) по всем понятным причинам, и которые, безусловно, связаны с обеспечением национального единства", - сказал, улыбаясь, Франсуа де Рюжи.

Работа нижней палаты остановлена даже несмотря на то, что со вторника на обсуждение депутатов был вынесен важнейший для страны вопрос о конституционной реформе. Он вызывает сильное сопротивление представителей политической оппозиции и ожидается, что за две недели обсуждения к нему будет предложено более 1 тыс. поправок.

Футбол же депутаты смогут смотреть в здании Национального собрания как в своих кабинетах, так и в тех помещениях, где установлены телеэкраны, обычно используемые для трансляции дебатов. Особо бурно фанаты футбола из нижней палаты парламента будут болеть за сборную, следя за матчем в знаменитой "Бюветт" ("Поилке") - депутатском кафе, расположенном в левом крыле здания.

Фанзона у мэрии

Однако центром футбольных страстей в Париже станет площадь Отель-де-Виль у главной городской мэрии, распложенная в туристической зоне, поблизости от Лувра и острова Сите. Там создана единственная в стране городская фан-зона, оборудованная гигантским экраном. Тысячи болельщиков, несмотря на жаркую погоду, полностью заполнили большую площадь еще за три часа до начала матча.

Как сообщила телеканалу BFM официальный представитель полицейской префектуры Парижа Жоанна Примвер, приняты меры по обеспечению безопасности находящихся в фан-зоне людей. Для этого вокруг запрещена стоянка машин, закрыты для движения многие улицы, "что необходимо, в частности, для того, чтобы обеспечить быстрое прибытие машин скорой помощи в случае инцидентов", сказала Примвер.

"В общей сложности для обеспечения безопасности этого события будут задействованы 1,2 тыс. полицейских и жандармов", - сообщила представитель префектуры полиции. По ее данным, на входе на площадь установлены металлодетекторы, ручная кладь будет досматриваться, будут выборочно проводиться и личные досмотры входящих. Введен запрет на алкоголь и применение пиротехнических средств. Вокруг площади в целях безопасности создана буферная зона, в которой разместятся работники полиции, пожарные, спасательные и медицинские службы.

Ожидается, что в случае победы французской сборной над "бельгийскими братьями", как их принято здесь называть, центр празднования переместится на Елисейские поля. В этой связи префектурой в район главного городского проспекта, имеющего длину около 2 км, заранее переброшены крупные силы полиции.

К трудностям перемещения наземным транспортном вечером во вторник добавится и закрытие станций метро - одной у мэрии города и двух на Елисейских полях.

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