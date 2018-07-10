Макрон прибыл в Петербург, чтобы поддержать сборную Франции в полуфинале ЧМ

Сообщается, что сразу после завершения игры президент вернется в Париж

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл во вторник в Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную своей страны в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу против команды Бельгии, который начнется в 21:00 мск. Об этом корреспондент ТАСС передает с места событий.

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Это первый визит Макрона в РФ в рамках мирового первенства. Французский лидер прибыл в северную столицу без супруги за час до начала игры. Как сообщили ранее ТАСС в посольстве Франции в РФ, сразу после окончания матча президент республики вернется в Париж.

Во французскую делегацию также входят министр спорта Лора Флессель, которая посещает матч с участием сборной страны уже во второй раз, и известный в прошлом футболист Жан-Пьер Папен.

Со стороны Бельгии на матче будут присутствовать король Филипп и вице-премьер, министр иностранных дел Дидье Рейндерс.