Сборная Хорватии по футболу тренируется перед полуфиналом ЧМ-2018 без защитника Врсалько

Игроки в течение 15 минут, открытых для посещения СМИ, провели разминку и отработали передачи на короткие и средние дистанции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Хорватии по футболу Шиме Врсалько не принимает участия в тренировке команды накануне полуфинального матча чемпионата мира с англичанами, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Хорватские футболисты проводят предматчевую тренировку на стадионе "Лужники". В четвертьфинальном матче турнира хорваты обыграли сборную России (2:2, 4:3 по пенальти).