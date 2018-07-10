Сборная Хорватии по футболу тренируется перед полуфиналом ЧМ-2018 без защитника Врсалько

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Хорватии по футболу Шиме Врсалько не принимает участия в тренировке команды накануне полуфинального матча чемпионата мира с англичанами, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Хорватские футболисты проводят предматчевую тренировку на стадионе "Лужники". В четвертьфинальном матче турнира хорваты обыграли сборную России (2:2, 4:3 по пенальти).
Врсалько был заменен в первом дополнительном тайме игры 1/4 финала и не участвовал в тренировке сборной Хорватии в понедельник. По словам главного тренера хорватской команды Златко Далича, он посмотрит на состояние Врсалько после предматчевого занятия.
Остальные футболисты сборной Хорватии тренируются в штатном режиме. Игроки в течение 15 минут, открытых для посещения СМИ, провели разминку и отработали передачи на короткие и средние дистанции.
Матч между сборными Хорватии и Англии состоится 11 июля, начало - 21:00 мск. Победитель этой встречи в финале чемпионата мира сыграет с сильнейшей командой полуфинала Франция - Бельгия, который пройдет во вторник в Санкт- Петербурге, начало - 21:00 мск.
Финал мирового первенства состоится в "Лужниках" 15 июля, начало - 18:00 мск.