Гризманн и Мбаппе вошли в стартовый состав сборной Франции на матч ЧМ-2018 с бельгийцами

Матч Франция - Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге, начало - 21:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Нападающие Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе включены в стартовый состав сборной Франции по футболу на полуфинальный матч чемпионата мира 2018 года против команды Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Гризманн и Мбаппе являются лучшими бомбардирами сборной Франции на чемпионате мира, в активе обоих игроков по три забитых мяча.