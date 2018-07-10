Далич: хорваты могут перестать работать до сентября, если сборная победит на ЧМ

Хорватская команда в полуфинале чемпионата мира сыграет со сборной Англии, встреча пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жители Хорватии в случае победы сборной на чемпионате мира по футболу могут перестать работать до сентября. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал главный тренер хорватской сборной Златко Далич.

Хорватская команда в полуфинале чемпионата мира сыграет со сборной Англии, встреча пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники", начало - в 21:00 мск.

"У нас такая страна, где ничего нельзя исключать, никого ничем не удивишь. У нас живет четыре миллиона человек - четыре миллиона игроков, четыре миллиона тренеров, и все всё знают. Думаю, вам сложно представить, как отмечается каждая наша победа", - сказал Далич.

"Наши болельщики - это наше топливо, наш порох, ведь футбол делает людей в нашей стране счастливыми, и я даже не могу представить, что будет, если мы выиграем чемпионат. Там уже никто не работает, так что, думаю, в случае победы, никто не будет работать до сентября", - добавил он.

Победитель предстоящего матча встретится в финале с лучшей командой другого полуфинала, в котором сыграют сборные Франции и Бельгии. Эта встреча состоится во вторник в Санкт-Петербурге, начало - в 21:00 мск. Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в "Лужниках".