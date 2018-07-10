Тренер сборной Хорватии по футболу надеется на поддержку россиян в полуфинале ЧМ-2018

Такое же мнение высказал и защитник хорватской сборной Деян Ловрен.

Сборная Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира обыграла команду России (2:2, 4:3 по пенальти), а после матча возник скандал из-за провокационных высказываний скаута хорватской команды Огнена Вукоевича и защитника Домагоя Виды. Полуфинальную встречу ЧМ-2018 против англичан сборная Хорватии проведет в среду на московском стадионе "Лужники", начало - 21:00 мск.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич выразил надежду, что россияне поддержат его команду, несмотря на скандал после четвертьфинального матча хорватской и российской команд. Об этом специалист сообщил на пресс-конференции.

"Я благодарен за все, что было в последний месяц в России: на каждом шагу нас встречают как своих, и на каждом стадионе за нас болеют. Завтра мы ждем поддержки в том числе и от российских болельщиков, это еще одна мотивация для нас. Футбол объединяет людей во всем мире, и мы благодарны за такой теплый прием. Мы всегда будем тепло вспоминать эти несколько недель в России, спасибо за гостеприимство", - сказал Далич.

Такое же мнение высказал и защитник хорватской сборной Деян Ловрен. "Чемпионат мира в России организован блестяще, это лучшая организация турнира. Могу только поблагодарить и поздравить Россию с проведением такого турнира. Надеюсь, что завтра нас будут поддерживать, ведь наши языки похожи, много общих слов, плюс я знаю, что на матч нас приедет поддержать много болельщиков из Хорватии", - отметил футболист.

Победитель предстоящей игры встретится в финале чемпионата мира с лучшей командой другого полуфинала, в котором сыграют сборные Франции и Бельгии. Этот матч состоится во вторник в Санкт-Петербурге, начало - 21:00 мск. Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в "Лужниках", начало - 18:00 мск.