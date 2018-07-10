Ростуризм назвал города с завышенными ценами на отели во время ЧМ-2018

В Москве цены завышали до 106%, а в Самаре - до 223%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сильнее всего в период проведения чемпионата мира по футболу завысили цены гостиницы в Москве и Самаре - до 106% и до 223% соответственно, говорится в материалах Ростуризма.

"Наибольшее превышение норматива стоимости размещения, определенной постановлением [правительства], отмечается на основе данных с сайтов гостиниц - в Москве (до 106%), на основе данных с сайтов бронирования - в Самарской области (до 223,3%)", - отмечают в Федеральном агентстве по туризму.

Согласно обновленному "черному списку" отелей, завышающих цены на время чемпионата, на 10 июля выявлено 17 новых нарушений. Больше всего случаев завышения цен отмечено в Санкт-Петербурге (6), Москве (4) и Краснодарском крае (4). В Республике Татарстан выявлено два нарушения, в Самарской области - одно.

При этом с начала года по общему количеству нарушений лидируют Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область и Краснодарский край.

Из предыдущей версии "черного списка" от 22 июня в обновленном перечне остались две петербургские гостиницы - "Невский Астер Отель" и "Отель на Советской".

Всего за период проверок в списке побывали 297 отелей, причем 42 из них - несколько раз. Больше всего нарушений выявлено в гостиницах без звезд, на втором месте - в отелях категории "три звезды", на третьем - "две звезды".

Матчи чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на- Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.