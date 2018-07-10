Глава МИД Бельгии уверен, что в полуфинале ЧМ-2018 сборная выиграет у французов 2:1

Дидье Рейндерс дал высокую оценку организации турнира

"Думаю, счет будет 2:1 в пользу Бельгии", - сказал Рейндерс в беседе с корреспондентом ТАСС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс уверен, что сборная его страны одержит победу над Францией в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, который пройдет во вторник в Санкт-Петербурге (начало в 21:00 мск).

"Такой же счет я прогнозировал перед матчем с Бразилией и оказался прав. Так что я повторюсь", - отметил глава бельгийского МИД, который во вторник принял участие в шествии футбольных болельщиков в Петербурге. Он с удовольствием общался с фанатами, обменился шутками и фотографировался.

"Уверен, что это будет прекрасная игра, ведь сегодня играют две сильные команды, - подчеркнул собеседник агентства. - Конечно, мы надеемся на успех, ведь в случае победы команда Бельгии впервые попадет в финал".

Он также дал высокую оценку организации чемпионата мира. "Я был на матчах в Москве, Казани, Ростове и теперь в Санкт-Петербурге. Все очень хорошо организовано. Мы очень рады быть здесь", - констатировал бельгийский министр.

Ранее посольство Франции в РФ сообщило, что президент Эмманюэль Макрон приедет во вторник в Санкт-Петербург поддержать свою сборную в полуфинале против бельгийцев.