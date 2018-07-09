Тренер: сборная Хорватии на ЧМ-2018 запомнится не хуже команды образца 1998 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу на чемпионате мира 2018 года запомнится не хуже команды образца 1998 года, когда хорваты завоевали бронзу мирового первенства. Такое мнение на пресс-конференции выразил главный тренер хорватской команды Златко Далич.
Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв на четвертьфинальной стадии команду России (2:2, 4:3 - пенальти). Высшим достижением хорватской сборной на мировых первенствах является третье место на турнире 1998 года, который прошел во Франции.
"В хорватской команде собраны очень хорошие игроки, они выступают за сильнейшие европейские клубы, такие, как [испанские] "Реал", "Барселона", [итальянский] "Ювентус". Считаю, что поколение наших игроков долгое время оставалось недооцененным, но на этом чемпионате мира они проявили свои лучшие качества. Они останутся в истории футбола как поколение сильных футболистов, эта команда запомнится не хуже той, что была в 1998 году, когда завоевала бронзовые медали чемпионата мира", - сказал Далич.
Также тренер отметил игру капитана сборной Хорватии Луки Модрича, который на клубном уровне представляет мадридский "Реал". "Отталкиваясь от возраста (Модричу 32 года - прим. ТАСС), для него это последний чемпионат мира, и на этом турнире он показывает очень хороший футбол. Сейчас один из лучших периодов карьеры для Модрича, но не он один. Другие футболисты команды также делают посильный вклад в успех, мы - сильный, компактный коллектив", - заметил Далич.
В полуфинале ЧМ-2018 хорваты в среду сыграют с командой Англии, матч пройдет в московских "Лужниках" и начнется в 21:00 мск. Победитель предстоящей встречи выйдет в финал чемпионата мира, где сыграет со сборной Франции или Бельгии. Эти команды проведут очный матч во вторник в Санкт- Петербурге, начало - 21:00 мск.
Игра за третье место чемпионата мира состоится 14 июля в Санкт-Петербурге, начало - 17:00 мск. На следующий день в "Лужниках" пройдет финальный матч мирового первенства, начало - 18:00 мск.