Тренер: сборная Хорватии на ЧМ-2018 запомнится не хуже команды образца 1998 года

Златко Далич отметил игру капитана сборной Хорватии Луки Модрича, который на клубном уровне представляет мадридский "Реал"

Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв на четвертьфинальной стадии команду России (2:2, 4:3 - пенальти). Высшим достижением хорватской сборной на мировых первенствах является третье место на турнире 1998 года, который прошел во Франции.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу на чемпионате мира 2018 года запомнится не хуже команды образца 1998 года, когда хорваты завоевали бронзу мирового первенства. Такое мнение на пресс-конференции выразил главный тренер хорватской команды Златко Далич.

"В хорватской команде собраны очень хорошие игроки, они выступают за сильнейшие европейские клубы, такие, как [испанские] "Реал", "Барселона", [итальянский] "Ювентус". Считаю, что поколение наших игроков долгое время оставалось недооцененным, но на этом чемпионате мира они проявили свои лучшие качества. Они останутся в истории футбола как поколение сильных футболистов, эта команда запомнится не хуже той, что была в 1998 году, когда завоевала бронзовые медали чемпионата мира", - сказал Далич.

Также тренер отметил игру капитана сборной Хорватии Луки Модрича, который на клубном уровне представляет мадридский "Реал". "Отталкиваясь от возраста (Модричу 32 года - прим. ТАСС), для него это последний чемпионат мира, и на этом турнире он показывает очень хороший футбол. Сейчас один из лучших периодов карьеры для Модрича, но не он один. Другие футболисты команды также делают посильный вклад в успех, мы - сильный, компактный коллектив", - заметил Далич.

В полуфинале ЧМ-2018 хорваты в среду сыграют с командой Англии, матч пройдет в московских "Лужниках" и начнется в 21:00 мск. Победитель предстоящей встречи выйдет в финал чемпионата мира, где сыграет со сборной Франции или Бельгии. Эти команды проведут очный матч во вторник в Санкт- Петербурге, начало - 21:00 мск.

Игра за третье место чемпионата мира состоится 14 июля в Санкт-Петербурге, начало - 17:00 мск. На следующий день в "Лужниках" пройдет финальный матч мирового первенства, начало - 18:00 мск.