Туроператоры ожидают рост спроса на зарубежные направления после ЧМ-2018

Уточняется, что наибольшей популярностью будут пользоваться туры в Турцию, на Кипр, в Испанию и Грецию

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские туроператоры прогнозируют рост спроса на такие зарубежные направления, как Турция, Кипр, Испания и Греция по завершении чемпионата мира по футболу. При этом некоторые отмечают увеличение интереса на курорты Турции на 70%. Такие ожидания высказали ТАСС участники рынка.

"Безусловно, после завершения в России чемпионата мира по футболу спрос на туры по внутренним и зарубежным направлениям вырастет. Спрос на туры в Турцию на летний период 2018 в компании "Библио-Глобус" на 72% превышает показатели аналогичного периода прошлого года и продолжает расти. В настоящее время глубина бронирования туров в Турцию достигает ноября 2018 года", - заявили ТАСС в пресс-службе туроператора "Библио-Глобус".

Также отметила рост спроса на зарубежные направления представитель пресс-службы туроператора TUI Татьяна Коршунова.

"ЧМ отвлек внимание россиян на некоторое время, сейчас спрос восстановился и растет. ТОП-3 популярных стран - Турция, Кипр, Испания. Также растет спрос на таких популярных направлениях, как Греция, Болгария и Италия, не отстают Хорватия и Черногория. Процент роста разный по странам. Максимально по Турции и Кипру. Надо отметить, что внутренний туризм также показывает хорошие результаты", - отметила она в беседе с ТАСС.

Отложенный спрос переместится на бархатный сезон

"Отложенный спрос из-за ЧМ-2018 переместится в сторону бархатного сезона и более низких цен сентябрь-октябрь. 15 июля наступает высокий сезон, пик придется на август месяц, и надо понимать, что эти высокие даты туристы бронировали благодаря "акции раннего бронирования" начиная с ноября прошлого года", - заявила ТАСС pr-директор туроператора Tez Tour Лариса Аханова.

По ее словам, есть ожидания по всплеску интереса к Турции, подкрепляемого продажами - туристы начинают возвращаться к бронированию путевок и строят планы на отдых.

Спрос на зарубежные направления нестабилен

По данным пресс-службы Anex Tour, предоставленным ТАСС, "спрос на зарубежные направления стабилен. В топе запросов остаются: Турция, Испания, Тунис, Доминикана, Греция (о. Крит и о. Родос) и Кипр. Кроме того, можем отметить тенденцию к увеличению глубины продаж и приобретению туров заранее, сокращению доли last-minute продаж".

Туроператор Intourist прогнозирует увеличение спроса на внутренние направления после завершения футбольного чемпионата.

"Мы ожидаем не только рост продаж по зарубежным направлениям, но, прежде всего, на внутренних. Ожидаем рост турпотока в августе в Сочи и на побережье Краснодарского края (Анапа, Геленджик), а также в Крым и в Абхазию. Кроме того, после окончания ЧМ у туроператора "Интурист" начнутся заезды по турам в Москву из регионов, а также увеличится количество экскурсий по Санкт-Петербургу, в т.ч. мы рассчитываем, что популярностью будет пользоваться экскурсия "Петербург футбольный", - добавили ТАСС в пресс-службе.