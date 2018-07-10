Хендерсон назвал Модрича одним из самых опасных футболистов, которым он противостоял

Встреча между сборными Хорватии и Англии пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники", начало - 21:00 мск

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон заявил, что хорват Лука Модрич, которого его национальная команда постарается сдержать в полуфинале чемпионате мира, является одним из самых сильных футболистов, против которых ему выпадало играть за время карьеры. Об этом он рассказал на предматчевой пресс- конференции.

"Сборная Хорватии - блестящая команда. Своей игрой на этом турнире они доказали, что не зря пробились в полуфинал. Мне выпадало пару раз играть против Модрича, и, должен сказать, он один из самых сильных игроков, с которыми я сталкивался на поле", - сказал Хендерсон.

"Но у нас есть план, который позволит сдержать его, и с первой минуты матча мы начнем его реализовывать", - добавил он.

Модрич является игроком мадридского "Реала", который три сезона подряд побеждал в Лиге чемпионов.

Победитель предстоящей встречи встретится в финале с лучшей командой другого полуфинала, в котором сыграют сборные Франции и Бельгии. Этот матч состоится во вторник в Санкт-Петербурге, начало - 21:00 мск. Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в "Лужниках".