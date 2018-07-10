Тренер англичан Саутгейт еще до старта ЧМ-2018 считал негативные статьи о России ложью

Сборная Англии впервые с 1990 года пробилась в полуфинал чемпионата мира, который в 2018 году проходит в России

Сборная Англии впервые с 1990 года пробилась в полуфинал чемпионата мира, который в 2018 году проходит в России. В течение подготовки к турниру в иностранных СМИ неоднократно появлялись материалы с негативной информацией о России и критикой страны - хозяйки турнира.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт еще до старта чемпионата мира знал, что негативные материалы о России в СМИ являются ложью. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.

"То, как нас принимают здесь, - просто фантастика, организация турнира - высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же. Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались", - сказал Саутгейт.

"Быть здесь - просто фантастика. Сам турнир получается очень увлекательным, и города, которые принимают матчи, великолепно все организовали", - добавил тренер.

В полуфинале чемпионата мира сборная Англии сыграет с командой Хорватии. Матч состоится в среду в московских "Лужниках", начало - 21:00 мск. Победитель этой встречи встретится в финале с лучшей командой другого полуфинала, в котором во вторник сыграют сборные Франции и Бельгии (Санкт-Петербург, 21:00 мск).

Матч за третье место чемпионата мира состоится 14 июля в Санкт-Петербурге, начало - 17:00 мск. Финал мирового первенства будет сыгран 15 июля в "Лужниках", начало - 18:00 мск.