Саутгейт не помнит, чтобы за сборную Англии раньше так сильно переживали на родине

Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, в котором в среду сыграет против команды Хорватии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт не помнит, чтобы команду раньше так сильно поддерживали на родине, как во время чемпионата мира 2018 года. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, в котором в среду сыграет против команды Хорватии. Матч состоится в московских "Лужниках", начало - 21:00 мск. За свою историю сборная Англии только один раз становилась чемпионом мира - на домашнем турнире 1966 года.

"В течение моей карьеры я не помню, чтобы нас так поддерживали болельщики, но, с другой стороны, мы и не доходили до такой стадии чемпионата мира. Наши болельщики очень длительное время страдали из-за того, что мы долго ничего не показывали, и сейчас они очень воодушевлены", - сказал Саутгейт.