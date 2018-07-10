Саутгейт не помнит, чтобы за сборную Англии раньше так сильно переживали на родине

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт не помнит, чтобы команду раньше так сильно поддерживали на родине, как во время чемпионата мира 2018 года. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.
Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, в котором в среду сыграет против команды Хорватии. Матч состоится в московских "Лужниках", начало - 21:00 мск. За свою историю сборная Англии только один раз становилась чемпионом мира - на домашнем турнире 1966 года.
"В течение моей карьеры я не помню, чтобы нас так поддерживали болельщики, но, с другой стороны, мы и не доходили до такой стадии чемпионата мира. Наши болельщики очень длительное время страдали из-за того, что мы долго ничего не показывали, и сейчас они очень воодушевлены", - сказал Саутгейт.
"Наши игроки - это послы страны, их игра вызывает чувство гордости. Наша страна в последнее время пережила много трудностей, и спорт может помочь людям объединиться. Мы чувствуем, что дома нас поддерживают", - добавил тренер.
Также Саутгейт, который ранее выступал за национальную команду, отметил, что ему отрадно слышать песню Football's coming home ("Футбол возвращается домой"), которая сейчас вновь стала популярной в Англии. "20 лет я не слышал этого гимна, и я рад, что он вновь звучит", - заметил 47-летний специалист.
Победитель предстоящего матча Хорватия - Англия встретится в финале ЧМ-2018 с лучшей командой другого полуфинала, в котором сыграют сборные Франции и Бельгии. Эта встреча пройдет во вторник в Санкт-Петербурге, начало - 21:00 мск. Также Санкт-Петербург примет матч за третье место (14 июля, 17:00 мск), финальная игра чемпионата мира состоится 15 июля в "Лужниках" (18:00 мск).