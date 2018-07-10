Саутгейт: резиновая курица сделала тренировку английских футболистов веселее

На последнюю тренировку перед полуфинальным матчем ЧМ против хорватов английские футболисты принесли резиновую курицу, которую они использовали для игры в салки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Игрушечная резиновая курица появилась на тренировке сборной Англии перед полуфиналом чемпионата мира с целью избежать скуки и воодушевить футболистов. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт.

Полуфинальная встреча между сборными Хорватии и Англии пройдет в среду, 11 июля, на московском стадионе "Лужники", начало - в 21:00 мск. На последнюю тренировку перед матчем английские футболисты принесли резиновую курицу, которую они использовали для игры в салки.