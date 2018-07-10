Футболисты сборной России Головин и Дзагоев присоединятся к ЦСКА 17 июля

ТАСС, 10 июля. Полузащитники сборной России по футболу Александр Головин и Алан Дзагоев, выступавшие в составе национальной команды на ЧМ-2018, прибудут на тренировочный сбор ЦСКА в Австрию 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Голкипер Игорь Акинфеев и защитник Марио Фернандес, также принимавшие участие в матчах сборной России на чемпионате мира, приедут в Австрию позднее и присоединятся к клубу 22 июля.
Сборная России на чемпионате мира дошла до стадии четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).
Акинфеев и Фернандес провели на турнире по пять матчей. Вратарь пропустил в пяти играх турнира семь голов, Фернандес отметился забитым мячом в матче 1/4 финала с хорватами. Головин в четырех матчах забил один мяч и сделал две результативные передачи. Дзагоев провел на чемпионате мира две игры, получив в первой встрече турнира травму задней поверхности бедра и выйдя на замену в матче против хорватов, в котором отдал голевую передачу.
ЦСКА начнет сезон-2018/19 матчем за Суперкубок России против московского "Локомотива", который пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля.