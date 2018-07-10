Футболисты сборной России Головин и Дзагоев присоединятся к ЦСКА 17 июля

Голкипер Игорь Акинфеев и защитник Марио Фернандес приедут в Австрию позднее и присоединятся к клубу 22 июля

ТАСС, 10 июля. Полузащитники сборной России по футболу Александр Головин и Алан Дзагоев, выступавшие в составе национальной команды на ЧМ-2018, прибудут на тренировочный сбор ЦСКА в Австрию 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Голкипер Игорь Акинфеев и защитник Марио Фернандес, также принимавшие участие в матчах сборной России на чемпионате мира, приедут в Австрию позднее и присоединятся к клубу 22 июля.