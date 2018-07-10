Футболист сборной Англии Уолкер подарит игровые майки спасенным тайским детям

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер

ТАСС, 10 июля. Защитник сборной Англии по футболу Кайл Уолкер заявил, что подарит свои игровые майки спасенным в Таиланде детям. Соответствующее сообщение размещено на его странице в Twitter. "Отличные новости, что все дети спасены из пещеры в Таиланде. Я бы хотел отправить ребятам игровые майки. Может ли кто-то помочь с адресом доставки?" - говорится в сообщении.

Amazing news that all of the Thai kids are out of the cave safely! I'd like to send out shirts to them! Is there anyone who can help with an address? @England pic.twitter.com/pQYwW4SPh7 — Kyle Walker (@kylewalker2) 10 июля 2018 г.