Спасенные в Таиланде дети не смогут посетить финал ЧМ-2018 по медицинским показаниям

Ранее ФИФА пригласила футболистов и их тренера на финал чемпионата мира в России

ТАСС, 10 июля. Школьники, вызволенные из пещеры Кхао Луанг в Таиланде, не смогут посетить финал чемпионата мира по футболу в России по медицинским показаниям. Об этом говорится в заявлении Международной федерации футбола (ФИФА), которое цитирует корреспондент Би-би-си Ричард Конвэй.

Сотрудники национального парка в Таиланде 23 июня обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Таиландские власти организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей, которая успешно завершилась во вторник, 10 июля. Ранее ФИФА пригласила футболистов и их тренера на финал чемпионата мира - 2018.

"Мы с радостью восприняли новость о спасении 12 юных футболистов и их тренера, - говорится в заявлении. - По медицинским показаниям мальчики не смогут отправиться в Москву на финал чемпионата мира".

Финал чемпионата мира пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники".