Иранец Мохаммади, выступавший на ЧМ, вернулся в "Ахмат"

Мохаммади на чемпионате мира провел два матча - против сборных Испании и Португалии, оба раза выходя на замену

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной Ирана по футболу Милад Мохаммади вернулся в расположение грозненского "Ахмата", который проводит сборы перед сезоном в Австрии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Мохаммади на чемпионате мира провел два матча - против сборных Испании и Португалии, оба раза выходя на замену.