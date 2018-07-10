Иранец Мохаммади, выступавший на ЧМ, вернулся в "Ахмат"

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной Ирана по футболу Милад Мохаммади вернулся в расположение грозненского "Ахмата", который проводит сборы перед сезоном в Австрии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Мохаммади на чемпионате мира провел два матча - против сборных Испании и Португалии, оба раза выходя на замену.
"Мохаммади прибыл в расположение клуба в Австрии, где сегодня начинается третий зарубежный сбор", - сообщили в пресс-службе.
Ранее защитник команды и сборной России Андрей Семенов сообщил ТАСС, что присоединится к команде 17 июля. "Ахмат" в рамках сбора с 10 по 20 июля проведет три контрольных матча.