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10 июля, 16:14
Франция и Бельгия: футбольное противостояние длиной в 114 лет
Игроки сборной Франции
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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ТАСС рассказывает об истории матчевых встреч двух сильнейших команд, которые будут соперничать за выход в финал ЧМ-2018

Сборные Франции и Бельгии, которые 10 июля в Санкт-Петербурге сыграют в полуфинале чемпионата мира, — давние соперники на футбольных полях. Противостояние соседей началось еще в 1904 году, за 114 лет команды провели между собой 73 матча, причем у бельгийцев преимущество — 30 побед при 24 поражениях и разности мячей 160-127.

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1 мая 1904 года сборные Бельгии и Франции провели в Брюсселе исторический матч, который стал дебютным для обеих команд и завершился вничью — 3:3. Через три недели после этого Франция и Бельгия вошли в число соучредителей Международной федерации футбола (ФИФА) со штаб-квартирой в Париже, а первым главой организации стал французский журналист Робер Герен.

В начале 20-го века континентальный европейский футбол еще только учился у британцев, хотя с годами сильнейшие команды из Бельгии, Испании, Италии, Франции набирались сил и опыта. При этом большого выбора соперников у этих команд не было, и те же команды Франции и Бельгии встречались между собой даже чаще, чем раз в год. Поначалу бельгийцы были намного сильнее южных соседей, добившись нескольких побед с разгромным счетом — 7:0, 5:0, 5:2, 4:0, 7:1. Результаты матчей, сыгранных в первые десятилетия 20-го века, до сих пор сказываются на статистике — в первую очередь на солидном преимуществе сборной Бельгии по забитым мячам.

Ранние годы

До 1938 года сборные Франции и Бельгии провели 32 товарищеских матча, подавляющее большинство которых завершилось победой бельгийцев — одной из сильнейших команд Европы тех времен. В 1920 году сборная Бельгии даже стала победителем домашнего олимпийского футбольного турнира на Играх в Антверпене. 

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В 1930 году сборные Бельгии и Франции оказались в числе немногих европейских команд, кто отправился в Уругвай на первый чемпионат мира. Однако очная встреча двух команд состоялась лишь на третьем их турнире — в 1938 году, когда Франция получила право проведения мирового первенства. Первый официальный матч сборных Франции и Бельгии состоялся 80 лет назад — 5 июня 1938 года на олимпийском стадионе в парижском предместье Коломбе. Этот стадион еще несколько десятилетий будет главной футбольной ареной Франции, где "трехцветные" сыграют в общей сложности 13 матчей против соперников из Бельгии.

80 лет назад чемпионат мира проходил по "олимпийской" системе - без групповых турниров, и в матче 1/8 финала хозяева сборную Бельгии победили (3:1). Уже на первой минуте отличился Эмиль Вейнан, а решающим оказался дубль Жана Николя. У бельгийцев в конце первого тайма при счете 0:2 отличился Рик Исемборгс.

Сборная Франции успешно выступить на домашнем чемпионате мира не смогла — в 1/4 финала она уступила сильнейшей на тот момент сборной Италии, которая защитила свой титул, став в итоге двукратным чемпионом мира.

Рекорд Чисовски

Следующие несколько десятилетий команды продолжали едва ли не ежегодно проводить товарищеские матчи, на сей раз уже в более равной борьбе и даже с преимуществом у французов. Наконец, жребий свел сборные Франции и Бельгии в отборочном турнире чемпионата мира 1958 года. К тому времени "Красные дьяволы" уже потеряли былой лоск, окончательно превратившись в середняков европейского футбола. На чемпионате мира 1954 года они не вышли из группы, а следующего турнира им пришлось ждать 16 лет.

Тогда как у сборной Франции выросло блистательное молодое поколение во главе со знаменитыми форвардами - Жюстом Фонтеном и Раймоном Копа. Во второй отборочной группе также выступали исландцы, которые проиграли все четыре матча, так что путевка в Швецию была разыграна в матче команд Франции и Бельгии. Первая игра состоялась в Париже и завершилась победой хозяев — 6:3, в этом матче блеснул нападающий Таде Сизовски, который забил пять мячей, повторив рекорд страны (однако на чемпионат мира в Швецию он не поехал). В итоге все решилось в заключительной игре группы в Брюсселе 27 октября 1957 года, где гости из Франции отстояли ничью — 0:0.

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На чемпионате мира сборная Франции показала свой лучший на тот момент результат, заняв третье место. Жюст Фонтен установил вечный рекорд, забив 13 мячей, французы показали яркий футбол, не справившись лишь с бразильцами в полуфинале (2:5), когда хет-триком отметился Пеле.

Через 10 лет команды сыграли два матча в отборе к чемпионату Европы 1968 года. Сборные Франции и Бельгии в 60-70-х годах выступали неудачно, пропуская один крупный турнир за другим, не стал исключением и Евро-1968. Бельгийцы в отборочной группе победили французов в Брюсселе (2:1), когда дважды отличился один из лучших форвардов страны тех лет — Пауль ван Химст. Однако бельгийцы потерпели два поражения от поляков, которые и стоили им первого места в группе. В Нанте сборная Франции в концовке ушла от поражения в матче с командой Бельгии (1:1), сохранив первую строчку. 

Однако для выхода в финальный турнир, где играли лишь четыре сборные, этого было мало, и в плей-офф (по сути, стадии 1/4 финала) команда Франции проиграла югославам.

В отборочном турнире Евро-1976 ситуация повторилась, разве что бельгийцы были уже фаворитами — команда стала третьей на домашнем чемпионате Европы 1972 года, тогда как французы ранее пропустили два чемпионата мира и три — Европы. На сей раз домашней победы 2:1 и гостевой ничьей (0:0) сборной Бельгии хватило, чтобы стать в группе первой. Однако в плей-офф бельгийцы были разгромлены блистательной сборной Нидерландов — 0:5, 1:2.

Яркие 80-е

Начиная с 70-х годов сборные Франции и Бельгии проводят уже не так много товарищеских матчей — ситуация в футбольном мире изменилась и выбор соперников стал намного богаче. В 1981 году команды провели два отборочных матча чемпионата мира, куда в итоге обе и пробились. И у Бельгии, и у Франции появились молодые поколения игроков, которые через несколько лет добьются исторических достижений. Французы в 1984 году выиграют домашний чемпионат Европы, бельгийцы через два года станут четвертыми на чемпионате мира (повторить этот успех они смогут лишь через 32 года — на турнире в России).

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В отборочной группе ЧМ-1982 борьба получилась очень напряженной — сборные Бельгии, Франции, Ирландии и Нидерландов разделили лишь два очка, а французы сумели занять заветное второе место лишь благодаря лучшей разности мячей. Между собой сборные Бельгии и Франции обменялись домашними победами — 3:2 в Париже (здесь блеснул автор двух мячей Жерар Солер) и 2:0 в Брюсселе.

В Испании успешнее выступили французы, которые заняли четвертое место, показав свой лучший результат за 24 года. Тогда как команда Бельгии не сумела преодолеть второй групповой турнир, в какой-то мере поучаствовав и в судьбе сборной СССР, проиграв ей со счетом 0:1, а полякам — 0:3. Победить сборную Польши советские футболисты не сумели и отправились домой, не пробившись в четверку полуфиналистов

В 1984 году сборные Франции и Бельгии сыграли второй матч на крупном турнире, попав в одну группу на чемпионате Европы. Хотя бельгийцы 80-х прослыли очень крепкой и неуступчивой командой, в Нанте они потерпели одно из своих самых разгромных поражений — 0:5. Остановить Мишеля Платини, который северным соседям забил три мяча, а всего на турнире — девять (в пяти матчах), тогда не было по силам никому.

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Взять реванш сборная Бельгии могла через два года — в матче за третье место чемпионата мира в Мексике. Игра прошла в городе Пуэбла и завершилась победой французов в дополнительное время — 4:2. При этом для бельгийцев выход в полуфинал стал огромным успехом, и на большее команда была уже не способна. Тогда как их соперники в ранге чемпионов Европы были крайне разочарованы поражением в полуфинале от сборной ФРГ (0:2), и наставник команды Мишель Идальго выставил на "бронзовую" игру резервный состав. Но заменившие лидеров футболисты сыграли здорово, а Жан-Марк Феррери, Жан-Пьер Папен и Бернар Женгини, которые почти весь турнир просидели на скамейке, забили по голу.

За последовавшие 32 года команды Франции и Бельгии провели лишь восемь товарищеских матчей. Последняя игра состоялась в июне 2015 года на "Стад-де-Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, где бельгийцы победили — 4:3. У хозяев тогда отличились Матье Вальбуэна (с пенальти), Набиль Фекир и Димитри Пайет, у гостей дважды забил Маруан Феллаини, по одному мячу записали на свой счет Раджа Наингголан и Эден Азар.

Евгений Трушин

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