ФИФА изучает ситуацию, связанную с высказываниями хорвата Виды о Белграде

Ранее было опубликовано видео, на котором Вида в раздевалке говорит "Белград, гори"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) находится в процессе изучения ситуации, связанной с выкриками защитника сборной Хорватии Домагоя Виды о Белграде после матча 1/4 финала чемпионата мира против команды России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее было опубликовано видео, на котором Вида в раздевалке говорит "Белград, гори". На том же видео хорват скандирует "Слава Украине!"

"ФИФА изучает ситуацию", - сообщили в пресс-службе.

Сборная Хорватии со счетом 4:3 в серии пенальти обыграла россиян, основное время завершилось со счетом 1:1, дополнительное - 2:2.