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10 июля, 14:39
Власти: стадион "Фишт" будет технически готов принять второй домашний матч ФК "Сочи"
Стадион "Фишт"
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Клуб обратился в краевую администрацию с заявлением о том, что хотел бы играть на "Фиште", но пока условия договора обсуждаются

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Газон стадиона "Фишт" будет восстановлен после матчей чемпионата мира ко второй домашней игре футбольного клуба "Сочи" в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), однако пока договор об использовании стадиона новой сочинской командой не подписан. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый замминистра физкультуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

"Стадион сегодня только готовят к передаче в краевую собственность. На нем проведены шесть игр чемпионата мира, и очень интенсивно: игры проведены с интервалом буквально в три-четыре дня. Газон сейчас находится в состоянии, когда требуются небольшие восстановительные мероприятия, на это понадобится неделя-полторы", - сказал Мясищев.

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По его словам, арена сможет принять уже вторую домашнюю игру ФК "Сочи" в случае, если с клубом будет подписан договор на использование "Фишта". Первый матч со "Спартаком-2" 17 июля команда проведет на другом сочинском стадионе "Юг-Спорт".

Собеседник пояснил, что использовать стадион клуб сможет "только на возмездной основе". В настоящее время ФК "Сочи" обратился в краевую администрацию с заявлением о том, что хотел бы играть на "Фиште", но пока условия договора обсуждаются, и он не заключен.

Ранее было объявлено о переезде клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи. Петербургское "Динамо" завершило первенство ФНЛ сезона-2017/18 на шестом месте. Генеральный директор петербуржцев сообщал, что клуб будет переименован в ФК "Сочи". Ожидается, что клуб будет проводить домашние матчи на стадионе "Фишт", который вмещает 47 659 зрителей.

"Фишт" был построен в декабре 2013 года к зимним Олимпийским играм в Сочи. На стадионе проходили церемонии открытия и закрытия Игр, на тот период он вмещал 40 тыс. человек. В 2015 году началась реконструкция арены для проведения на ней матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира. В ходе работ с арены была демонтирована крыша и добавлены зрительские места - вместимость стадиона увеличилась до 44 тыс. человек.

В Сочи прошли шесть матчей чемпионата мира, последний состоялся 7 июля - сборная России в серии пенальти уступила команде Хорватии в матче 1/4 финала.

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