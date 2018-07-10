Трансляцию матча Россия - Хорватия посмотрели 14 млн россиян

По данным компании Mediascope, за ходом игры следили 20,2% населения России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Трансляцию матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии посмотрели 14 млн россиян (14055,379) в возрасте четырех лет и старше. Такие данные привели во вторник в исследовательской компании Mediascope.

Трансляцию вел Первый канал. За ее ходом, по данным компании, следили 20,2% населения России, это 63,6% всех, у кого в это время дома был включен телевизор.

Сборная России 7 июля уступила команде Хорватии со счетом 3:4 (2:2) по пенальти в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.