Мэй пожелала успехов сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018

Первое после кадровых перестановок заседание кабмина премьер-министр Великобритании охарактеризовала как "продуктивное"

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Великобритании пожелал успехов сборной Англии в предстоящем полуфинальном матче ЧМ-2018 против сборной Хорватии. Об этом сообщила в Twitter премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Этим утром состоялось продуктивное заседание кабинета - предвкушаем напряженную неделю. И шлем наилучшие пожелания сборной Англии на завтрашний день!" - сказано в твите главы правительства.

Сегодняшнее заседание кабмина оказалось первым после осуществленных накануне кадровых перестановок, которые произошли после громких отставок двух ключевых членов кабинета - министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона, которые посчитали согласованный правительством план переговоров с ЕС слишком большой уступкой Брюсселю. На их места были назначены, соответственно, Доминик Рааб, который ранее занимал пост замминистра по делам регионов и местного самоуправления, и Джереми Хант, который до этого был министром здравоохранения и соцзащиты.

Предстоящий полуфинал Англия-Хорватия пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники". Его победитель сыграет в финале с командой, которая будет праздновать успех в сегодняшнем матче 1/2 финала между сборными Франции и Бельгии.