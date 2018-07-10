Бышовец: разнообразие в атаке станет козырем сборной Бельгии в полуфинале ЧМ с французами

Заслуженный тренер России отметил, что по многим параметрам бельгийская и французская команды равны

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Разнообразие в атакующей игре станет козырем сборной Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу с командой Франции. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Анатолий Бышовец.

Матч пройдет во вторник в Санкт-Петербурге, начало - 21:00 мск.

"Многие называют сборную Франции явным фаворитом чемпионата мира, а вот бельгийскую команду я бы назвал скрытым фаворитом, - сказал Бышовец. - Между сегодняшними соперниками можно поставить знак равенства по многим параметрам, среди которых наличие у команды звездных составов и отсутствие преимущества перед противником в функциональной готовности. Думаю, есть один козырь, который может склонить чашу весов на сторону бельгийцев - их атака несколько разнообразнее, чем французская, где все заточено под [Килиана] Мбаппе и [Анутана] Гризманна. Плюс [Роберто] Мартинес (главный тренер сборной Бельгии - прим. ТАСС) стал использовать [Кевина] Де Брюйне с большим акцентом на атаку, что повысило креативность команды и повлияло на результат".

"Во вратарской и защитной линиях команды равны, - продолжил Бышовец. - [Тибо] Куртуа очень хорошо сыграл с бразильцами, показал потрясающее качество игры. В обороне у бельгийской сборной есть некая проблема, но, если она справилась в 1/8 финала с [форвардом сборной Бразилии] Неймаром, думаю, что справится и с Мбаппе. Думаю, что у бельгийцев есть хорошие шансы на выход в финал".

Собеседник агентства отметил, что из игры сборной Франции выпадает полузащитник Поль Погба. "Он задерживает атаку и не придает ей скорости. К сожалению, он находится в таком состоянии, что не влияет на креативность, но у Поля достаточно высокий потенциал. К тому же, [Дидье] Дешам (главный тренер сборной Франции) верит в него, хотя, возможно, в этой зоне достаточно одного [Нголо] Канте", - отметил эксперт.

Во втором полуфинале сыграют сборные Англии и Хорватии, матч пройдет в среду на столичном стадионе "Лужники".