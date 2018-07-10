Источник: вице-премьер Италии посетит финал чемпионата мира по футболу

После завершения соревнований политик в графике политика запланированы официальные встречи, сообщил собеседник агентства

ТАСС, 10 июля. Министр внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини приедет в Россию на финал чемпионата мира по футболу, который состоится в воскресенье, 15 июля. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в партии "Лига", главой которой является Сальвини.

"Сальвини будет на стадионе смотреть матч. Финал ЧМ - это историческое событие. Затем в понедельник планируются официальные встречи, однако программа пока прорабатывается", - сообщил собеседник агентства.

Ранее глава МВД и вице-премьер Италии заявлял, что намерен посетить финал чемпионата мира по футболу. При этом СМИ сообщили, что он не собирается болеть ни за одну из команд, которые поборются за чемпионский титул.

Сборная Италии не принимает участие в ЧМ, так как не смогла пройти квалификационный отбор на соревнование. Полуфинал между сборными Франции и Бельгии состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. Хорватия и Англии сыграют 11 июля в Москве. 14 июля на арене "Санкт-Петербург" состоится матч за третье место. Финал пройдет на столичном стадионе "Лужники" 15 июля.