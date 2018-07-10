Организаторы Уимблдона разрешили зрителям смотреть матчи ЧМ-2018 на мобильных устройствах

Согласно правилам Уимблдона, телефоны должны быть выключены не только на самих кортах, но и при подходе к ним

ТАСС, 10 июля. Организаторы Уимблдонского теннисного турнира в связи с успешным выступлением сборной Англии на чемпионате мира разрешили зрителям на центральном корте смотреть матчи футбольного турнира на мобильных устройствах. Об этом сообщает газета Times со ссылкой Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, на территории которого проводится Уимблдон.

Согласно правилам Уимблдона, телефоны должны быть выключены не только на самих кортах, где проходят матчи, но и при подходе к ним, причем об этом зрителей предупреждают уже при входе на территорию клуба. Теперь же они смогут посмотреть матчи на гаджетах, не вставая с мест. Сборная Англии сыграет в полуфинале чемпионата мира с командой Хорватии 11 июля, днем ранее в полуфинале сыграют французы и бельгийцы. Матч за третье место пройдет 14 июля, финал - 15 июля.

"Если люди не лишают удовольствия других зрителей, наблюдающих за теннисом, просматривая игру без звука или в наушниках, то это нормально", - отметил исполнительный директор Всеанглийского клуба Ричард Льюис. "Уверен, что все понимают это", - добавил он.

Однако организаторы Уимблдона решили не отказываться от другой традиции - начинать финал теннисного турнира в мужском одиночном разряде в 14:00 по местному времени, хотя общественность призывала начать матч раньше с учетом пересечения его с финалом чемпионата мира (16:00 по местному).

Ответ ФИФА

При этом трансляция теннисного поединка начнется на первом канале Би-би-си, а затем перейдет на второй, поскольку футбольный матч соберет большую ТВ-аудиторию.

Такой поворот событий вызвал недоумение у организаторов Уимблдона, которые напомнили, что раньше футбольные трансляции велись в вечернее время. "Удивительно, что у Международной федерации футбола (ФИФА) появилась идея начать финальный матч в 16:00, - заявил коммерческий директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Мик Десмонд. - Такого в прошлом они не делали, однако таково теперь их решение. Наш финал всегда начинается в 14:00".

Представитель ФИФА отметил, что решение о времени начала трансляции принято вовсе не скоропалительно, а более двух лет назад, после тщательного изучения глобального рынка вещания.

Официальные представители Уимблдона также сообщили, что финал чемпионата мира не будет показан на экранах, установленных на территории клуба, даже если сборная Англии будет играть в решающем матче.