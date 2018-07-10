Песков не стал комментировать действия футболиста Хорватии после матча

Главное, что игра была честной, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать действия хорватских футболистов после матча со сборной РФ на чемпионате мира по футболу.

"Это не наш вопрос", - ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать скандальный видеоролик, на котором игрок сборной Хорватии Домагой Вида крикнул: "Слава Украине!" после матча с россиянами в одной четвертой финала ЧМ 7 июля.

"Игра была честной - это главное, здесь не про политику, здесь про футбол", - подчеркнул Песков. Он констатировал: "Российская сборная проиграла сборной Хорватии. Мы поздравляем и наших футболистов с блестящей игрой, и хорватскую сборную, которая идет дальше".

Хорваты встретятся со сборной Англии в полуфинале ЧМ 11 июля в Москве. Говоря об успехах английских футболистов на турнире, представитель Кремля заметил: "Разумеется, мы ждем красивого футбола от британских футболистов, они умеют это делать".

Международная федерация футбола вынесла предупреждение Виде за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.