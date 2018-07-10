Футболист сборной России Семенов присоединится к "Ахмату" на сборе в Австрии 17 июля

Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира в субботу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Защитник грозненского "Ахмата" Андрей Семенов, который входил в состав сборной России на чемпионате мира, присоединится к клубу 17 июля. Об этом он сообщил ТАСС.

Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира в субботу. Команда впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии в послематчевой серии пенальти. Семенов не появлялся на поле по ходу турнира.

"Я прилечу в расположение команды 17 июля и приступлю к участию в тренировочном процессе", - рассказал Семенов.

"Ахмат" проводит тренировочный сбор в Австрии, который завершится 20 июля. В первом туре чемпионата России грозненская команда 28 июля на выезде сыграет с "Ростовом".