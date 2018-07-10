Иванов: временные трибуны "Екатеринбург-Арены" следует разобрать при паузе в матчах РФПЛ

Демонтаж трибун должен начаться в 2019 году, на их месте появятся либо два больших экрана, либо другие конструкции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Временные трибуны реконструированного к чемпионату мира по футболу стадиона "Екатеринбург-Арена" разумно было бы демонтировать при паузе в матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Такое мнение высказал в беседе с ТАСС президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов.

"Я думаю, что все пойдут на разумное решение - разбирать трибуны, когда нет сезона. Такие паузы есть и летом, и зимой, я думаю, что в это время и будут разбирать. Это двоякое решение, конечно. Я думаю, что стадион будет симпатичнее выглядеть, если их разберут, хотя они не помешали, и когда находишься в чаше стадиона, они очень хорошо смотрятся", - сказал Иванов.

Ранее власти региона отмечали, что после завершения ЧМ-2018 временные трибуны будут разобраны и отданы в муниципалитет, который сможет их использовать по собственному усмотрению. Демонтаж трибун должен начаться в 2019 году, на месте временных трибун появится либо два больших экрана, либо другие конструкции.

Реконструкция "Екатеринбург-Арены" завершилась в конце декабря 2017 года. При возведении стадиона использовалось 90% отечественных стройматериалов, стоимость реконструкции составила 12,7 млрд рублей. Вместимость стадиона - 35 тыс. зрителей, после демонтажа временных трибун футбольная арена сможет вместить 23 тыс. человек.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа.