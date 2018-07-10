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10 июля, 12:13
База ЧМ-2018 "Сатурн" станет региональным центром по подготовке команд Подмосковья
сборная Португалии во время тренировки на базе в Кратове
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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Соответствующая концепция уже находится в стадии проработки Министерства спорта Московской области

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Учебно-тренировочный центр "Сатурн" в подмосковном Кратове, на базе которого во время чемпионата мира по футболу тренировалась сборная Португалии, будет реорганизован в региональный центр для подготовки спортивных команд Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Московской области.

Соответствующая концепция уже находится в стадии проработки ведомства. По словам министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова, базу ждут глобальные изменения. "У нас есть масштабная концепция по базе, имеется в виду глобальное развитие этой тренировочной площадки, - сказал он. - Напомню, что сейчас там расположены три футбольных поля, современный жилой комплекс и общежитие для молодых спортсменов".

"В рамках концепции, которую мы будем презентовать и защищать в ближайшие три года, мы хотим достроить там бадминтонный центр с дальнейшим переселением бадминтонистов в Кратово, - продолжил Терюшков. - В зале, где они сейчас тренируются, мы хотим сделать современный зал для борьбы. Более того, есть идея сделать на территории учебно- тренировочного центра ледовый дворец".

По его словам, в Кратове будет мощный региональный центр по подготовке спортивных команд по многим видам спорта. Речь идет не только о футболе, но и регби, художественной гимнастике, борьбе и хоккею (в случае если идея с проектированием ледового дворца будет реализована).

"Для нас это, в первую очередь, экономика. Все те деньги, которые мы сейчас тратим на команды Подмосковья, которые проводят свои тренировочные сборы за границей или в других субъектах России, будут оставаться на территории области. Это важный момент", - добавил чиновник.

Наследие ЧМ-2018

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Во многих городах арены были построены специально для турнира. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству спорта подготовить до 21 июля проект концепции использования спортивных объектов после чемпионата мира. По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, которой было поручено обеспечить координацию этой работы, стадионы будут использоваться для развития детского спорта, а также для проведения культурно-массовых мероприятий.

Президент России Владимир Путин проведет совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО "Оргкомитет "Россия-2018", оно состоится 20 июля в Калининграде. На заседание приглашен главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В субботу в Сочи сборная России в четвертьфинале чемпионата мира уступила хорватам в серии пенальти со счетом 3:4, основное время матча завершилось со счетом 1:1, а дополнительное - 2:2. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом сборной России за всю историю выступлений на чемпионатах мира. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне выиграли у испанцев (1:1, 4:3 по пенальти).

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