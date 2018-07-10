Капелло считает, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Англии и Франции

Полуфинальная стадия мирового первенства стартует во вторник

ТАСС, 10 июля. Сборные Англии и Франции выйдут в финал чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, которого цитирует портал Football Italia со ссылкой на издание Gazzetta dello Sport.

Во вторник стартует полуфинальная стадия мирового первенства. В этот день в Санкт-Петербурге сыграют команды Франции и Бельгии. В другой паре сборные Англии и Хорватии встретятся в среду на московском стадионе "Лужники". Оба матча начнутся в 21:00 мск.

"Думаю, в финале сыграют сборная Франция и команда Англии, которая будет фаворитом в этой паре", - сказал итальянский специалист.