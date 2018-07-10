Капелло считает, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Англии и Франции

ТАСС, 10 июля. Сборные Англии и Франции выйдут в финал чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, которого цитирует портал Football Italia со ссылкой на издание Gazzetta dello Sport.
Во вторник стартует полуфинальная стадия мирового первенства. В этот день в Санкт-Петербурге сыграют команды Франции и Бельгии. В другой паре сборные Англии и Хорватии встретятся в среду на московском стадионе "Лужники". Оба матча начнутся в 21:00 мск.
"Думаю, в финале сыграют сборная Франция и команда Англии, которая будет фаворитом в этой паре", - сказал итальянский специалист.
"В сборной Англии собраны очень скоростные игроки и великолепный тренер (Гарет Саутгейт - прим. ТАСС), - отметил Капелло, который возглавлял англичан на чемпионате мира - 2010. - Он понял, что быстро вылетит с турнира с игрой в два [центральных] защитника, поэтому поставил на тактику в три центральных защитника. К тому же наконец-то он нашел голкипера, который выручает: Пикфорд имеет отличную реакцию и хорошо выбирает позицию".
С 2012 по 2015 год Капелло возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством российская команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.
Специалист также возглавлял итальянские "Милан", "Рому", "Ювентус", испанский "Реал" и сборную Англии. Пять раз он приводил клубы к победе в чемпионате Италии, также Капелло является двукратным победителем испанского первенства в качестве тренера "Реала". В июне 2017 года он возглавил китайский клуб "Цзянсу Сунин", в 2018-м объявил о завершении карьеры.