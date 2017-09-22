Где и когда в следующий раз сыграет сборная России по футболу

ТАСС рассказывает, когда национальная команда соберется вновь и в каких турнирах будет участвовать в ближайшем будущем

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира влюбила в себя всю страну. До конца этого года болельщикам еще не раз представится возможность увидеть команду в деле — она проведет четыре матча в Лиге наций и две товарищеские игры.

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, впервые в истории войдя в восьмерку сильнейших команд планеты. Команда уже провела масштабную встречу с болельщиками, и футболисты отправились в заслуженный отпуск. Свой следующий матч сборная России проведет 7 сентября в Трабзоне против команды Турции. Это будет первая встреча для россиян в Лиге наций, новом турнире, который этой осенью запускает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Основной посыл заключается в том, что Лига наций должна поднять уровень и престиж футбола среди национальных сборных, а также избавить болельщиков от бессмысленных товарищеских матчей.

При этом сразу же стоит оговориться, что товарищеские (или контрольные, как любит их называть главный тренер российской команды Станислав Черчесов) матчи все равно останутся в календаре. Кроме того, Лига наций даст еще один шанс командам пробиться в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

Три матча с турками за год

Соперниками сборной России по группе в Лиге наций стали команды Швеции и Турции. Шведы на чемпионате мира, как и сборная России, дошли до четвертьфинала — это крепкая и организованная команда, легко пережившая уход Златана Ибрагимовича. Турки в последнее время не блещут — после третьего места на чемпионате мира 2002 года команда ни разу не сумела пройти квалификацию на мировое первенство, а лучшим ее достижением на чемпионатах Европы стала бронза в уже далеком 2008 году. Интересно, что за предыдущие 25 лет сборная России сыграла с турками ровно столько же матчей, сколько запланировано на 2018 год. Один уже состоялся — в начале июня в последней контрольной встрече перед чемпионатом мира команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Россияне и турки сыграют 7 сентября (Трабзон) и 14 октября (домашний матч), со шведами сборная России встретится 11 октября (домашний матч) и 20 ноября (выездной матч). Места проведения домашних матчей сборной России будут определены позднее.