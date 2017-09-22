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Где и когда в следующий раз сыграет сборная России по футболу
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ТАСС рассказывает, когда национальная команда соберется вновь и в каких турнирах будет участвовать в ближайшем будущем

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира влюбила в себя всю страну. До конца этого года болельщикам еще не раз представится возможность увидеть команду в деле — она проведет четыре матча в Лиге наций и две товарищеские игры. 

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Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, впервые в истории войдя в восьмерку сильнейших команд планеты. Команда уже провела масштабную встречу с болельщиками, и футболисты отправились в заслуженный отпуск. Свой следующий матч сборная России проведет 7 сентября в Трабзоне против команды Турции. Это будет первая встреча для россиян в Лиге наций, новом турнире, который этой осенью запускает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Основной посыл заключается в том, что Лига наций должна поднять уровень и престиж футбола среди национальных сборных, а также избавить болельщиков от бессмысленных товарищеских матчей.

При этом сразу же стоит оговориться, что товарищеские (или контрольные, как любит их называть главный тренер российской команды Станислав Черчесов) матчи все равно останутся в календаре. Кроме того, Лига наций даст еще один шанс командам пробиться в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

Три матча с турками за год

Соперниками сборной России по группе в Лиге наций стали команды Швеции и Турции. Шведы на чемпионате мира, как и сборная России, дошли до четвертьфинала — это крепкая и организованная команда, легко пережившая уход Златана Ибрагимовича. Турки в последнее время не блещут — после третьего места на чемпионате мира 2002 года команда ни разу не сумела пройти квалификацию на мировое первенство, а лучшим ее достижением на чемпионатах Европы стала бронза в уже далеком 2008 году. Интересно, что за предыдущие 25 лет сборная России сыграла с турками ровно столько же матчей, сколько запланировано на 2018 год. Один уже состоялся — в начале июня в последней контрольной встрече перед чемпионатом мира команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Россияне и турки сыграют 7 сентября (Трабзон) и 14 октября (домашний матч), со шведами сборная России встретится 11 октября (домашний матч) и 20 ноября (выездной матч). Места проведения домашних матчей сборной России будут определены позднее.

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На осень 2018 года у сборной России запланировано еще два контрольных матча: 10 сентября в Ростове-на-Дону с чехами и 15 ноября — с немцами в Лейпциге. Таким образом, осенью текущего года сборной России предстоит провести шесть матчей.

После Лиги наций, которая завершится в июне 2019 года, сборной России предстоит пройти отборочный турнир на чемпионат Европы 2020 года. В финальную стадию чемпионата Европы будут выходить по две сильнейшие команды каждой из десяти групп, а четыре оставшиеся путевки будут разыгрываться в стыковых матчах Лиги наций. Жеребьевка группового этапа отборочного турнира состоится 2 декабря 2018 года в Дублине.

Следующий чемпионат Европы будет уникальным — он пройдет в 12 городах по всей Европе. В организации турнира будет задействована и Россия — четыре матча примет Санкт-Петербург.

Какой будет сборная после ЧМ

Определенные изменения в сборной, безусловно, будут. Из игроков основного состава образца чемпионата мира уже точно не сыграют двое — полузащитник Александр Самедов, объявивший о завершении карьеры в сборной, а также защитник Сергей Игнашевич, для которого матч с хорватами в Сочи и вовсе оказался последним в карьере. 

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Наверняка в сборной появятся старые-новые лица. После травм, не позволивших сыграть на чемпионате мира, должны вернуться защитники Георгий Джикия и Виктор Васин, а также нападающий Александр Кокорин. Не стоит ставить крест и на спартаковцах Дмитрии Комбарове и Денисе Глушакове, которые прошли весь цикл подготовки к чемпионату мира, но из-за неудачной игры в весенней части чемпионата не попали в окончательный состав. Также в обойме остаются игроки, попавшие в расширенный список перед чемпионатом мира, но не получившие места в окончательном: вратарь Сослан Джанаев, защитники Роман Нойштедтер и Константин Рауш, полузащитник Александр Ташаев и нападающий Федор Чалов.

Нет сомнений, что после самого успешного выступления на чемпионате мира главным тренером останется Станислав Черчесов. Контракт пока не продлен, ожидается, что это будет сделано до конца месяца. Не исключено, что новое соглашение будет заключено на четыре года, до конца следующего чемпионата мира, который пройдет в Катаре.

Олег Кошелев

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