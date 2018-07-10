Футболисты сборной Англии на тренировке сыграли в салки резиновой курицей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии на тренировке накануне полуфинального матча чемпионата мира 2018 года сыграли в салки, бросая друг другу резиновую курицу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Тренировка проходит на стадионе "Спартак" в Зеленогорске под Санкт-Петербургом. В занятии принимают участие все 23 игрока команды, в том числе ранее травмированные Джейми Варди и Джордан Хендерсон.
Well, that's one way to warm up for a training session... #threelions pic.twitter.com/Dsp5fkjsab— England (@England) 10 июля 2018 г.
Сборная Англии в среду проведет полуфинальный матч чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники". В столицу англичане отправятся во второй половине дня во вторник.