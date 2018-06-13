ВЦИОМ: россияне назвали Францию наиболее вероятным победителем ЧМ-2018

Меньше всего граждане РФ верят в успех сборной Бельгии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ожидания россиян на тему страны-победителя чемпионата мира по футболу разделились: 21% ожидают, что выиграет сборная Франции, 18% уверены в победе сборной Англии, а 17% - в успехе команды из Хорватии. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Мнения по поводу вопроса о том, кто завоюет чемпионский титул, разделились: каждый пятый опрошенный (21%) считает, что победителем станет сборная Франции. Второе место в "народном" рейтинге победителей заняла Англия (18%), а третье - Хорватия (17%). Победу Бельгии в Мундиале ожидают 14% респондентов", - говорится в исследовании.

На победу сборной России в матче со сборной Хорватии, который прошел 7 июля, надеялись 69% опрошенных. Лишь 13% полагали, что в матче победит сборная Хорватии. За ходом игры, в результате которой сборная России в серии пенальти уступила команде Хорватии, следили 68% россиян. Несмотря на проигрыш национальной сборной, интерес опрошенных к чемпионату не угас: по данным на 8 июля, 30% россиян заявили, что регулярно смотрят трансляции футбольных матчей (4 июля - 28%).

По данным компании "Медиалогия", которые приводятся в опросе, больше всех в соцсетях из российских футболистов упоминались Артем Дзюба (137,2 тыс. упоминаний), Федор Смолов (136,7 тыс. упоминаний) и Игорь Акинфеев (115,3 тыс. упоминаний).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 июля 2018 года. Объем выборки - 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В полуфиналах чемпионата мира сборная Франции сыграет с бельгийцами 10 июля в Санкт-Петербурге, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских "Лужниках". Затем в Петербурге пройдет матч за третье место (14 июля), а "Лужники" примут финал мирового первенства (15 июля).