Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в полуфинале ЧМ-2018

Бельгийская команда сыграет со сборной Франции во вторник на стадионе "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Кот Ахилл предсказал выход сборной Бельгии в финал чемпионата мира по футболу. Во время сеанса предсказания матча полуфинала Франция - Бельгия в Государственном Эрмитаже он сразу выбрал миску с бельгийским флагом.

Матч между сборными Бельгии и Франции во вторник начнется в 21:00 мск на стадионе "Санкт-Петербург". На следующий день в московских "Лужниках" в полуфинале встретятся англичане и хорваты.

Кот после четырех верных прогнозов результатов матчей чемпионата мира был признан одним из лучших оракулов ЧМ-2018, но затем он дважды ошибся, выбрав не на фаворита матча, а более слабую команду.