Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в полуфинале ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Кот Ахилл предсказал выход сборной Бельгии в финал чемпионата мира по футболу. Во время сеанса предсказания матча полуфинала Франция - Бельгия в Государственном Эрмитаже он сразу выбрал миску с бельгийским флагом.
Матч между сборными Бельгии и Франции во вторник начнется в 21:00 мск на стадионе "Санкт-Петербург". На следующий день в московских "Лужниках" в полуфинале встретятся англичане и хорваты.
Кот после четырех верных прогнозов результатов матчей чемпионата мира был признан одним из лучших оракулов ЧМ-2018, но затем он дважды ошибся, выбрав не на фаворита матча, а более слабую команду.
Кот дважды верно предсказал победу российской сборной в играх с командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), победы сборной Ирана над марокканцами (1:0) и бразильцев - над сборной Коста-Рики (2:0). В матче сборных Аргентины и Нигерии он отдал предпочтение африканской команде, но выиграла южноамериканская со счетом 2:1. Прогноз матча между сборными Швеции и Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира был также неверным: Ахилл выбрал швейцарцев, а победили шведы со счетом 1:0.
Ахилл далее предскажет исход матча за третье место на чемпионате мира, который пройдет в Петербурге 14 июля.