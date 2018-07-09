ФК "Урал" планирует заключить договор аренды "Екатеринбург-Арены"

На стадионе в Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" может заключить договор аренды стадиона "Екатеринбург-Арена", где прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, с ФГУП "Спорт-Инжиниринг" после процедуры передачи стадиона обратно в собственность компании. Об этом сообщил ТАСС президент клуба Григорий Иванов.

"Сейчас ФИФА передаст стадион "Спорт-Инжиниринг", потом компания передаст его области, тогда будут разбираться. Матчи мы будем проводить на стадионе, со "Спорт-Инжиниринг", наверное, будем заключать какой-то арендный договор", - сказал Иванов.

Он добавил, что в предстоящем сезоне клуб будет стараться подняться как можно выше в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги. Сезон-2017/18 "Урал" завершил на 12-м месте в таблице, набрав 37 очков.

"Конечно, хотим подняться как можно выше, и будем ставить задачу. Если мы всегда говорили, что мы "за красивый футбол", чтобы нравилось болельщикам, то сейчас мы будем ставить конкретные задачи команде на сезон", - отметил президент "Урала".

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай - 0:1 (15 июня), Франция - Перу - 1:0 (21 июня), Япония - Сенегал - 2:2 (24 июня) и Мексика - Швеция - 0:3 (27 июня).